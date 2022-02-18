Лукашенко заявил о бегущих с Донбасса людях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители Донбасса готовы бежать оттуда. Видео его пресс-конференции с российским лидером Владимиром Путиным доступно на YouTube.

«Владимир Владимирович только что очень мягко сказал об обострении ситуации на Донбассе. К сожалению, это так. Там уже люди готовы бежать оттуда и, возможно, уже бегут, как нам известно. Это не нормально», — сказал Лукашенко.

Ранее глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения в Россию. По его словам, в первую очередь будут эвакуированы женщины, дети и люди пожилого возраста. Они будут размещены в Ростовской области.

Пушилин настоятельно призвал жителей прислушаться и принять правильное решение. По его словам, временный выезд поможет сохранить жизнь и здоровье.

По данным СМИ, власти рассчитывают эвакуировать несколько сотен тысяч человек.