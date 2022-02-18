Лукашенко заявил о проигравшем первый раунд Западе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад проиграл первый раунд противостояния с Минском и Москвой. Видео встречи Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным опубликовано на YouTube-канале «Sputnik на русском».

«Военно-политический спектр. Он сегодня силами наших, как вы говорите, западных партнеров вышел на лидирующие позиции. Нам приходится реагировать и в плане наших учений военных, и дипломатии. Думаю, и здесь тоже у них вряд ли что-то получится. Они первый раунд очень сильно проиграли», — заявил Лукашенко.

По его словам, Запад выходит «на второй раунд» и пугает весь мир тем, что Россия и Белоруссия собираются напасть на Украину.

«Окружим, уничтожим и так далее. Хотя и в планах никогда у нас, сколько мы ни обсуждали эти вопросы, не было. Но учить людей воевать мы будем, никуда от этого не денешься», — добавил Лукашенко.

Ранее Лукашенко призвал страны Запада успокоиться и признать ошибочность своих заявлений о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Лукашенко отметил, что российских и белорусских военных нет ни в Канаде, ни в Мексике. В то время как в Польше и Прибалтике стоят войска НАТО, а на Украине работают западные «специалисты».

«Вы обвиняли Россию, Беларусь, что мы вторгнемся вчера в Украину. Не вторглись. Ваша разведка и миллиарды долларов, которые вы тратите, никчемные. Признайте хотя бы это», — сказал Лукашенко.