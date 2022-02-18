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Доктор Комаровский развеял популярный миф о молоке

Врач Комаровский заявил, что принципиальной разницы между козьим и коровьим молоком нет

Кадр: kanalukraina.tv

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский развеял популярный миф о пользе козьего молока в сравнении с коровьим. В эфире передачи «Спроси у Комаровского» на телеканале «Украина» он заявил: принципиальной разницы между козьим и коровьим молоком нет. Фрагмент выпуска опубликован на сайте телеканала.

Доктор пояснил: многие матери и бабушки убеждены в том, что козье молоко лучше, и на это есть ряд причин. «Поскольку козье молоко намного дороже, потому что его меньше, то когда вы даете вашему ребенку козье молоко, а все остальные дают коровье, — вы мать "особенная"», — описал логику таких людей Комаровский, добавив, что таким образом они ставят «жирную галочку на собственной совести».

В то же время, по словам телеведущего, есть разница в том, как створаживается молоко. Данный факт все еще не влияет на различия в пользе козьего и коровьего молока, но в течение первого года жизни заметен в реакции ребенка. «Нет у мамы молока. [Тогда] ребенка пытаются вскармливать молоком коровы. Оно створаживается в виде крупного комка, и ребенок срыгивает. Начинают давать козье молоко — ребенок перестает срыгивать», — рассказал врач.

Таким образом, родители делают вывод, что козье молоко лучше усваивается. Однако, как подчеркнул Комаровский, это не так. Кроме того, по его словам, в XXI веке давать молоко сельскохозяйственных животных детям первого года жизни — не цивилизованно. Врач добавил, что в более старшем возрасте дети перестают срыгивать коровье молоко, и разница между ними окончательно пропадает.

«Молоко среднестатистической козы настолько же полезно для организма ребенка, насколько полезно молоко среднестатистической коровы», — подытожил педиатр.

Ранее Комаровский предупредил об опасности длительного грудного вскармливания. Он призвал матерей вводить прикорм детям в возрасте шести месяцев, чтобы предотвратить развитие у них аллергии.

Дарья Кучерявых
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