Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Санду назначила нового посла в России

Президент Молдавии Майа Санду назначила Лилиана Дария новым послом в России

Фото: OSCE

Президент Молдавии Майа Санду назначила новым послом республики в России бывшего замминистра иностранных дел Лилиана Дария. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте главы государства.

Отмечается, что указ вступит в силу после публикации в государственном издании Официальный монитор. Кандидатуру Дария на эту должность одобрила комиссия парламента республики.

Лилиан Дарий с 2016 по 2017 год занимал должность заместителя министра иностранных дел Молдавии, а затем два года был послом по особым миссиям. В 2018 году он назначен послом республики в Бельгии и главой миссии Молдавии при НАТО. В начале 2000-х занимал должность политического советника в группе содействия ОБСЕ в Чечне.

Материалы по теме:
Игра в нестабильность В Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
Игра в нестабильностьВ Молдавии пришла к власти оппозиция. Чем грозит России потеря еще одного союзника?
17 ноября
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря

Предыдущего посла Владимира Головатюка летом 2021 года отозвали из страны, а затем уволили из-за сексуальных домогательств к одной из сотрудниц дипломатического представительства.

В апреле 2021 года в Молдавии был задержан подозреваемый в контрабанде анаболиков на машине, принадлежащей посольству республики в России. Были задержаны четыре человека, им вменяются производство и доставка анаболиков в Россию и Евросоюз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Глава ДНР объявил о массовой эвакуации населения в Россию
Россияне бросились снимать жилье в складчину
Российские фигуристы заняли второе и третье место в короткой программе на Играх
Путин призвал Киев к переговорам с Донбассом
Путин отреагировал на ситуацию в Донбассе
Появились подробности эвакуации населения ДНР в Россию
Постпред США при ОБСЕ заявил о крупнейшей мобилизации России со Второй мировой
Ученые доказали существование гравитационного замедления времени
В Госдуме объяснили решение ДНР эвакуировать жителей в Россию
В ЛНР назвали постановочным обстрел детсада в Станице Луганской
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.