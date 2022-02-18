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Китай обманул мир насчет экологической безопасности Игр

Заявление Китая об углеродной нейтральности Олимпиады оказалось маркетинговым ходом

Фото: Phil Noble / Reuters

Заявление Китая об углеродной нейтральности зимних Олимпийских игр оказалось маркетинговым ходом. На самом деле Китай просто купил квоты на выбросы углерода, которые практически никак не сокращают объем эмиссий во время Игр. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Китай фактически обманул мир в вопросе экологической безопасности Олимпийских игр. Пекинский организационный комитет Олимпиады (BOCOG) приобрел 1,7 миллиона компенсационных квот на выбросы углерода. Каждая квота «нейтрализует» воздействие одной тонны выбросов CO2. По оценкам BOCOG, углеродный след игр составляет около 1,3 миллиона тонн выбросов, то есть квоты с лихвой могли компенсировать воздействие на климат.

Однако, согласно официальным данным, около 1,1 миллиона квот связаны с проектами по посадке деревьев по всему Китаю. Деревья не поглощают углерод постоянно — в лучшем случае они временно его накапливают, поэтому эти проекты не компенсируют сжигание ископаемого топлива.

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Еще 600 тысяч квот были получены в рамках Механизма чистого развития (МЧР) от ООН, который тоже имеет свои недостатки. По информации Bloomberg, как минимум 200 тысяч квот связаны с огромной ветряной электростанцией на северо-востоке Китая. Теоретически, возобновляемая ветряная электроэнергия как бы компенсирует электроэнергию от загрязняющих атмосферу угольных электростанций. Однако на деле существует принцип «дополнительности» — разработчики проектов, выдающих квоты, должны доказать, что без покупки квот сокращение выбросов по сравнению с их изначальным уровнем не произошло бы.

Запутанность подобной концепции чревата злоупотреблениями. По сути, квоты позволяют компаниям «заявлять о декарбонизации, в то время как они просто платят за свою обычную деятельность», считает сотрудница Калифорнийского университета Барбара Хайя. «Надзор не является строгим, и у компаний есть множество лазеек», — объясняет бывший член совета по методологии МЧР Юрг Фюсслер.

Стоит отметить, что BOCOG предпринял и множество других мер по снижению углеродного следа от Олимпиады, среди которых обеспечение возобновляемой энергии, повторное использование старых объектов и электромобили. Однако заявлять об углеродной нейтральности Игр все равно нельзя. «Покупка таких квот равносильна выделению денег на проект, который все равно бы состоялся. Это ничем не помогает преодолению климатического кризиса и определенно не делает Олимпийские игры углеродно-нейтральными», — заявил Жиль Дюфрасне из НКО Carbon Market Watch.

Для сокращения выбросов в Китае во время Олимпийских игр также запустили автобусы и шаттлы на водородном топливе. По улицам столицы курсируют более тысячи транспортных средств на водороде, которые являются экологически чистыми по сравнению с обычными автомобилями.

Александра Мирошникова
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