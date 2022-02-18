Макрон заявил об озабоченности из-за ситуации в Донбассе

Текущая ситуация в Донбассе вызывает большую озабоченность у Парижа. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, трансляция выступления доступна в Twitter Елисейского дворца.

Глава Пятой республики подчеркнул, что в регионе уже много жертв. «Зафиксированы многочисленные нарушения режима прекращения огня. Эти нарушения нужно прекратить. Он (режим прекращения огня — прим. «Ленты.ру») до последнего времени соблюдался сторонами», — добавил он.

Макрон отметил, что необходимо работать с настойчивостью и точностью, чтобы добиться стабилизации и деэскалации в контакте с Россией. «Со своей стороны я считаю, что необходимо сохранять спокойствие, оставаться едиными. Это то, чего мы хотим», — заключил он.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал руководствоваться фактами и не реагировать на изменчивые сообщения о вторжении России на Украину. По словам дипломата, надо быть начеку и не реагировать на меняющуюся изо дня в день информацию.