В ЛНР опровергли сообщения о пропуске в Россию только по российским паспортам

Власти Луганской народной республики (ЛНР) опровергли сообщения о том, что беженцев из Донбасса пускают в Россию только по российским паспортам. Как заявила Служба пограничной охраны министерства государственной безопасности (МГБ) республики, въехать в страну можно по паспортам ЛНР, РФ или Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сообщения о том, что государственную границу между Луганской народной республикой и Российской Федерацией можно пересечь якобы только по паспорту гражданина РФ, не соответствуют действительности», — сообщили в ведомстве.

18 февраля глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста.

Первые автобусы с беженцами из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) уже прибыли в Ростовскую область. В настоящее время границу пересекли более 80 автобусов, в первую очередь эвакуировали детей.

