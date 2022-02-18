Франция и Германия призвали Россию повлиять на власти ДНР и ЛНР

Париж и Берлин призывают Россию оказать влияние на власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) с целью деэскалации ситуации в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД Франции и Германии Жана-Ива Ле Дриана и Анналены Бербок, сообщает ТАСС.

Обострение ситуации в Донбассе произошло 17 февраля. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в многократных нарушениях перемирия и обстрелах населенных пунктов. Украинские власти отвергают планы по наступлению в Донбассе, заявляя о приверженности дипломатическому урегулированию.