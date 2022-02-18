Германия и Франция осудили обстрелы жилых районов в Донбассе

Министерства иностранных дел Германии и Франции осудили применение тяжелых вооружений и обстрелы жилых районов вдоль контактной линии в Донбассе. Об этом говорится в совместном заявлении глав ведомств Анналены Бербок и Жан-Ива Ле Дриана, пишет РИА Новости.

Отмечается, что участившиеся в последние дни нарушения режима прекращения огня вдоль контактной линии вызывают серьезную озабоченность.

Ранее сообщалось, что главы МИД ФРГ и Франции отказались признавать план нападения Украины на Донбасс. Министры призвали Москву оказать влияние на власти неподконтрольных Киеву областей с целью деэскалации. Также главы ведомств заявили об опасениях использования ситуации в Донбассе для военной эскалации.