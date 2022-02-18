Путин подписал указ о призыве на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан РФ на военные сборы в 2022 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Призывать в 2022 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности», — говорится в документе.

Правительству и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом пребывающих в запасе россиян для прохождения сборов и их проведением. Указ вступает в силу со дня опубликования — в пятницу, 18 февраля.

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