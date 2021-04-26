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Путин призвал резервистов на военные сборы

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве граждан России в запасе на военные сборы в 2021 году. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Призвать в 2021 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооруженных сила Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня опубликования в понедельник, 26 апреля.

В России с 1 апреля начался весенний призыв в вооруженные силы страны. Как и в 2020 году, весенний призыв в армию продлится до 15 июля. Планируется, что ряды вооруженных сил пополнят более 135 тысяч человек.

Осенью 2019 года на службу были призваны 132 тысячи человек, осенью 2020 года — 128 тысяч.

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