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В России изменится врачебная экспертиза для призывников

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Фото: Андрей Катаев / РИА Новости

Положение о военно-врачебной экспертизе (ВВЭ) после вступления в силу новой редакции Международной классификации болезней (МКБ) изменят. Об этом сообщил главный военно-врачебный эксперт Минобороны России Андрей Дацко, передает РИА Новости.

По его словам, в армию не должны будут юноши с заболеваниями, которые не были выявлены до призыва на военную службу — в период взросления будущих призывников. После того, как изменения будут рассмотрены, в документе появится раздел об ужесточении контрольного медосвидетельствования и медосмотра на сборных пунктах.

Также Дацко рассказал, что положение ВВЭ скорректируют с учетом новой редакции МКБ, которая вступит в силу в следующем году.

Ранее Дацко заявил, что почти у каждого четвертого призывника в России есть противопоказания для службы в армии. По его словам, самые распространенные причины, по которым молодых россиян признают ограниченно годными, — болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), системы кровообращения (нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца) и нервной системы. Также возросла доля молодых людей, которым противопоказана служба в армия из-за слабого зрения.

1 апреля в стране стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 135 тысяч человек.

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