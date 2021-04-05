В России перечислили главные противопоказания для службы в армии

Почти у каждого четвертого призывника в России есть противопоказания для службы в армии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

По его словам, самые распространенные причины, по которым молодых россиян признают ограниченно годными, — болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), системы кровообращения (нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца) и нервной системы.

Также возросла доля молодых людей, которым противопоказана служба в армия из-за слабого зрения. За последние годы эта причина вышла на четвертое место. Дацко обратил внимание на то, что стало меньше призывников с сильным недостатком веса. В то же время появилась противоположная тенденция — ожирение из-за увлечения фаст-фудом и малоподвижного образа жизни.

Эксперт Минобороны пояснил, что в армию не берут граждан с недостаточным физическим развитием. Речь идет о людях ростом ниже 150 сантиметров и весом меньше 45 килограммов. Верхней границы нет, однако при явно избыточном весе врачи ставят диагноз «ожирение», что считается ограничением для прохождения службы.

В целом за последние десять лет количество граждан призывного возраста, не имеющих противопоказаний для службы в армии, выросло с 67 до 78 процентов.

Ранее полковник в запасе Виктор Баранец заявил, что самым популярным способом уклониться от службы в российской армии считается взятка военкому или члену медкомиссии. В таком случае призывнику выдавали военный билет с присвоенной категорией негодности. Другим наиболее часто используемым методом он назвал смену места жительства. Некоторые молодые люди пытались избежать получения повестки.

1 апреля в стране начался весенний призыв, который продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 135 тысяч человек.