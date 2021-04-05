В Минобороны оценили вероятность освобождения от службы в армии при коронавирусе

Заражение коронавирусом не дает призывнику полного освобождения от службы в армии. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный военно-врачебный эксперт Минобороны, полковник медицинской службы Андрей Дацко.

По его словам, при выявлении инфекции россиянина незамедлительно отправят на лечение. После выздоровления, если у него нет никаких осложнений, он опять становится кандидатом на призыв в Вооруженные силы.

Дацко напомнил, что врачи научились оперативно лечить COVID-19 и предотвращать тяжелые последствия, однако долгосрочное влияние перенесенного коронавируса на организм на данный момент неизвестно. «Сейчас все мировое сообщество внимательно смотрит на изучение процессов. По мере того, как появляется новая информация, мы готовим изменения в руководящие документы», — подчеркнул он.

Главный военно-врачебный эксперт Минобороны добавил, что приоритетной задачей остается не допустить проникновения инфекции в войска. Так, в военных комиссариатах и на призывных пунктах установлены барьеры, обязательно ношение масок, у призывников измеряют температуру. «Врачи изучают, не был ли он в контакте с больным коронавирусной инфекцией, не посещал ли страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Только после этого он проходит медицинскую комиссию», — добавил он. Если призывника признают годным к военной службе, он направляется на сборный пункт, где он еще раз проходит медосмотр.

Ранее Дацко заявил, что почти у каждого четвертого призывника в России есть противопоказания для службы в армии. По его словам, самые распространенные причины, по которым молодых россиян признают ограниченно годными, — болезни костно-мышечной системы (сколиозы и плоскостопие), системы кровообращения (нарушение сердечного ритма и врожденные пороки сердца) и нервной системы. Также возросла доля молодых людей, которым противопоказана служба в армия из-за слабого зрения.

1 апреля в стране стартовал весенний призыв, который продлится до 15 июля. На военную службу планируется призвать 135 тысяч человек.