Путин призвал Киев к переговорам с Донбассом

Все, что необходимо сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также согласовать меры по завершению конфликта. К этому призвал президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

Лидеры пришли к мнению, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг страны является выполнение минских договоренностей, отметил глава государства. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — подчеркнул он.