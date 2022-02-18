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Путин призвал Киев к переговорам с Донбассом

Президент Путин заявил о необходимости переговоров Киева с представителями ДНР и ЛНР
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Все, что необходимо сделать Киеву, — это сесть за стол переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), а также согласовать меры по завершению конфликта. К этому призвал президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РИА Новости.

Лидеры пришли к мнению, что залог восстановления гражданского мира на Украине и снятия напряженности вокруг страны является выполнение минских договоренностей, отметил глава государства. «Чем раньше это произойдет, тем лучше», — подчеркнул он.

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Юлия Ямпольская
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