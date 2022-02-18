Кремль ответил на вопрос о дате встречи Путина и Эрдогана
Песков заявил, что точная дата встречи Путина с Эрдоганом пока не обговорена
В Кремле пока не имеют представления о точной дате встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
По его словам, вопрос пока не обговорен.
Ранее Путин направил Эрдогану телеграмму, в которой пожелал турецкому лидеру скорейшего выздоровления от COVID-19. В ней он выразил надежду на то, что присущие Эрдогану «жизненная энергия и бодрость духа» помогут тому легко перенести инфекцию.
В начале февраля в Кремле не исключали, что встреча президентов России и Турции может состояться в конце февраля.