Кремль ответил на вопрос о дате встречи Путина и Эрдогана

В Кремле пока не имеют представления о точной дате встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос пока не обговорен.

Ранее Путин направил Эрдогану телеграмму, в которой пожелал турецкому лидеру скорейшего выздоровления от COVID-19. В ней он выразил надежду на то, что присущие Эрдогану «жизненная энергия и бодрость духа» помогут тому легко перенести инфекцию.

В начале февраля в Кремле не исключали, что встреча президентов России и Турции может состояться в конце февраля.