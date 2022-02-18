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Кремль ответил на вопрос о дате встречи Путина и Эрдогана

Песков заявил, что точная дата встречи Путина с Эрдоганом пока не обговорена

Фото: Pavel Golovkin / Reuters

В Кремле пока не имеют представления о точной дате встречи президента России Владимира Путина с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос пока не обговорен.

Ранее Путин направил Эрдогану телеграмму, в которой пожелал турецкому лидеру скорейшего выздоровления от COVID-19. В ней он выразил надежду на то, что присущие Эрдогану «жизненная энергия и бодрость духа» помогут тому легко перенести инфекцию.

В начале февраля в Кремле не исключали, что встреча президентов России и Турции может состояться в конце февраля.

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Роман Кирьянов
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