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Путин пожелал выздоровления заразившемуся омикроном Эрдогану

Президент Путин в телеграмме пожелал выздоровления от COVID-19 турецкому коллеге Эрдогану
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану, в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления после заражения омикрон-штаммом коронавируса. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

«Уважаемый господин Президент, дорогой друг, хотел бы искренне поддержать Вас и Вашу супругу. Уверен, что присущие вам жизненная энергия и бодрость духа помогут в самое короткое время справиться с вирусом», — говорится в телеграмме. В свою очередь Эрдоган в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Путина за пожелание скорейшего выздоровления от себя и от имени своей жены.

5 февраля Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что вместе с женой Эмине заразился COVID-19. Он отметил, что у него и жены диагностировали омикрон-штамм коронавируса, а само заболевание протекает в легкой форме. Турецкий лидер подчеркнул, что продолжит выполнять свои обязанности из дома.

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Марина Совина
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