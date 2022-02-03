Кремль ответил на вопрос о дате визита Путина в Турцию

Дата визита президента России Владимира Путина в Турцию для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом на данный момент не согласована. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Два лидера действительно проговаривали возможные варианты в конце февраля, другие даты», — подчеркнул пресс-секретарь. По его словам, оба президента заинтересованы в том, чтобы встреча состоялась.

Ранее сообщалось, что глава государства Владимир Путин принял приглашение турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана посетить страну. Это произойдет, как только позволят их графики и эпидситуация, отметил пресс-секретарь президента России.

20 января Эрдоган выступил с предложением организовать встречу президента России Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского «с глазу на глаз». Он выразил сожаление, что между странами возникла «атмосфера войны».