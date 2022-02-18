Названы варианты военного ответа России на действия США и НАТО

Российский военно-технический ответ на действия НАТО и США будет соответствовать той угрозе, которая будет от них исходить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Специалист отметил, что Москва будет принимать во внимание то, в каком объеме и каком формате будет осуществляться военное продвижение Североатлантического альянса на восток. «Одно дело поставлять противотанковые системы Javelin, а другое дело — поставлять современные дроны, которые могут работать в Донбассе на большом удалении от своих баз», — пояснил Кортунов.

Гендир РСМД также назвал несколько вариантов возможного российского военно-технического ответа. Так, Россия может разместить в Калининградской области новейшие ракетные системы, например «Искандеры». «Если Россия договорится со своими союзниками и партнерами в Латинской Америки о размещении каких-то систем там, то это тоже военно-техническая мера, которая создает для Соединенных Штатов угрозу, сравнимую с той, которую Соединенные Штаты создают для России», — сказал Кортунов. По его словам, Россия также может ускорить разработки в области гиперзвуковых вооружений и средств кибервойны.

Ранее МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Среди прочего в документе говорится, что Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.