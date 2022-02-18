Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названы варианты военного ответа России на действия США и НАТО

Политолог Кортунов заявил, что РФ может разместить ракетные системы в Латинской Америке

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский военно-технический ответ на действия НАТО и США будет соответствовать той угрозе, которая будет от них исходить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

Специалист отметил, что Москва будет принимать во внимание то, в каком объеме и каком формате будет осуществляться военное продвижение Североатлантического альянса на восток. «Одно дело поставлять противотанковые системы Javelin, а другое дело — поставлять современные дроны, которые могут работать в Донбассе на большом удалении от своих баз», — пояснил Кортунов.

Гендир РСМД также назвал несколько вариантов возможного российского военно-технического ответа. Так, Россия может разместить в Калининградской области новейшие ракетные системы, например «Искандеры». «Если Россия договорится со своими союзниками и партнерами в Латинской Америки о размещении каких-то систем там, то это тоже военно-техническая мера, которая создает для Соединенных Штатов угрозу, сравнимую с той, которую Соединенные Штаты создают для России», — сказал Кортунов. По его словам, Россия также может ускорить разработки в области гиперзвуковых вооружений и средств кибервойны.

Материалы по теме:
Подставил плечо. Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Подставил плечо.Почему Китай занял сторону России в украинском кризисе и поддержал ее в спорах с НАТО?
Вчера
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
11 февраля

Ранее МИД России опубликовал текст письменной реакции Москвы на ответ США по гарантиям безопасности. Среди прочего в документе говорится, что Москва будет вынуждена реагировать путем применения мер военно-технического характера в случае, если Вашингтон откажется от диалога и заключения юридических гарантий безопасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Шварцман
Обсудить
Последние новости
Британские военные опубликовали карту готовящегося «вторжения» России на Украину
Президент МОК поделился реакцией на выступление Валиевой
Ученые назвали восемь симптомов омикрона среди привитых пациентов
Бах раскритиковал тренеров Валиевой за холодность после выступления
Объяснена разница между статусом России и Украины в ООН
Названы варианты военного ответа России на действия США и НАТО
Россияне нашли объяснение красоте и неповторимости женщин 60-х
Билл Гейтс вложил миллионы долларов в безопасную для планеты энергию
Премьера «Бэтмена» испугала Роберта Паттинсона
Бывший глава ДНР объяснил поражение ВСУ в боях под Дебальцево
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.