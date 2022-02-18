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Стало известно о состоянии пострадавшего при взрыве самогонного аппарата ребенка

В Челябинской области при взрыве самогонного аппарата подросток получил ожоги 80% тела

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Челябинской области после взрыва самогонного аппарата в квартире ребенок получил ожоги 80 процентов тела. О состоянии пострадавшего в пятницу, 18 февраля, со ссылкой на источник сообщает URA.RU.

Об инциденте, который произошел в Южноуральске, стало известно 17 февраля. Сообщалось, что образовавшаяся в результате ЧП взрывная волна выбила межкомнатные двери и входную дверь в квартиру.

Пострадал 15-летний подросток. Его доставили в больницу с ожогами тела горячей жидкостью и паром.

По данным URA.RU, во время взрыва мальчик находился в доме с братом.

В августе 2021 года похожий инцидент произошел в Чите. После взрыва самогонного аппарата в квартире госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку.

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Евгения Куликова
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