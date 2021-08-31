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В российском регионе после взрыва самогонного аппарата госпитализировали ребенка

В Чите после взрыва самогонного аппарата госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку
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Кадр: Забмедиа Ру / YouTube

В Чите после взрыва самогонного аппарата в квартире госпитализировали женщину и двухлетнюю девочку. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения по Забайкальскому краю, передает РИА Новости.

В результате взрыва аппарата оказались повреждены межкомнатные перекрытия. При этом последующего возгорания не последовало.

В региональном ведомстве уточнили, что россиянка находится в тяжелом состоянии, а у ребенка, которого экстренно доставили в краевую детскую клиническую больницу, состояние средней тяжести.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва гранаты в квартире на улице Малая Набережная в Москве скончался подросток 2007 года рождения и мужчина 1977 года рождения. Еще один ребенок был госпитализирован.

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