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Ученые доказали существование гравитационного замедления времени

Американские ученые смогли объяснить гравитационное замедление времени на микрообъектах

Изображение: Shutterstock

Исследователи из Национального института стандартов и технологий США установили, что гравитационное замедление времени применимо даже к микрообъектам, которые подчиняются законам квантовой физики. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Исследователи основывались на одном из заключений общей теории относительности, которое гласит, что время в присутствии гравитационных полей разной силы и при движении с большой скоростью течет неоднородно. Это ранее подтверждалось с помощью других научных экспериментов. В новой работе специалистов интересовало то, как эта теория проявляется на объектах микромира, который подчиняется законам квантовой физики.

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Команда физиков под руководством Йе Цзюня смогла зафиксировать это явление с помощью специальных атомных часов, в которых можно было контролировать перемещение частиц. Этот аппарат помог измерить частоту колебаний нескольких сотен тысяч атомов стронция-87. Затем ученые сопоставили полученные данные, и выяснилось, что гравитационное замедление времени может быть применимо и к таким микрообъектам.

Специалисты считают, что проведенная работа поможет лучше понять, почему современные положения квантовой физики и теории относительности взаимоисключают друг друга. Кроме того, добавили физики, их разработка модернизированных атомных часов позволит добиться более точных данных в будущих исследованиях.

В мае 2021 года астрономы создали наиболее полную карту темной материи во Вселенной, которая выявила, что гравитация внутри космических пустот не подчиняется теории относительности.

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Елена Апазиди
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