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Путин сохранил спокойный сон на фоне событий в Донбассе

Пресс-секретарь Песков заявил, что Путин спит спокойно на фоне событий в Донбассе

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Президент России Владимир Путин спит спокойно на фоне событий в Донбассе. Так на этот вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет «Интерфакс».

В свою очередь пресс-секретарь главы государства отметил, что спит «не менее спокойно». Затем, после небольшой паузы добавил, что «чутко».

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко заявил, что в Донбасс для подготовки диверсий прибыли группы спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его утверждению, в районы Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли две группы отдельного центра специального назначения Сил специальных операций «Запад».

Вооруженная эскалация у линии соприкосновения в Донбассе началась в четверг, 17 февраля. Обстрелы с обеих сторон продолжились. Утром 18 февраля в ЛНР сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской стороной. Из Луганска передают о перебоях с электричеством, связью и интернетом.

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Юлия Ямпольская
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