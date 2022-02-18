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В ЛНР заявили о прибытии в Донбасс украинских спецназовцев

Народная милиция ЛНР сообщила о подготовке диверсий спецназовцами ВСУ

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В Донбасс для подготовки диверсий прибыли группы спецназовцев Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко, передает Луганский информационный центр.

По его словам, в районы населенных пунктов Станица Луганская, Счастье и Крымское прибыли две группы отдельного центра специального назначения Сил специальных операций «Запад». В составе каждой, отмечает Филипоненко, не более 20 человек.

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«Основной задачей подразделений спецназа является усиление снайперской активности в назначенных зонах ответственности, проведение диверсий, в том числе с применением самодельных взрывных устройств осколочно-фугасного типа, доставляемых с помощью беспилотных летательных аппаратов», — заявил представитель Народной милиции ЛНР.

Вооруженная эскалация у линии соприкосновения в Донбассе началась 17 февраля. Обстрелы с обеих сторон продолжаются, утром 18 февраля в ЛНР сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской стороной. Из Луганска также передают о перебоях с электричеством, связью и интернетом

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Алиса Реброва
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