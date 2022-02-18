Mustang Mach-E от Ford обогнал Tesla Model 3 и стал лучшим электромобилем 2022 года по версии Consumer Reports. Как сообщает CNBC, конкурент свергнул Tesla с пьедестала, поскольку показался аналитикам более надежным.

Старший директор по автомобильным испытаниям в Consumer Reports Джейк Фишер утверждает, что Mach-E оказался лучше Model 3 в том, что касается систем автономного вождения и оповещения водителей. Камера Tesla, следящая за тем, чтобы водитель не отвлекался от дороги, тоже оказалась не такой эффективной. Фишер рассказал, что во время тестовых поездок камеру в машине можно было просто закрыть, и тогда система не подавала сигнал, что водитель отвлекается.

В итоге Tesla лишилась статуса лучшего электрокара и опустилась на семь позиций в рейтинге и заняла 23-е место в рейтинге Consumer Reports среди 32 крупнейших автомобильных брендов. Это худший результат за семь лет.

В перспективе у Tesla может появиться еще один конкурент. Ранее стало известно, что Volvo Cars вложит 10 миллиардов шведских крон (1,1 миллиарда долларов) в свой завод в Гетеборге в ближайшие несколько лет для подготовки к производству полностью электрических автомобилей.

Кроме того, одна из крупнейших автомобилестроительных компаний General Motors потратит 6,6 миллиарда долларов на увеличение производства электрических пикапов и строительство нового завода по производству аккумуляторов. Компания заявляет о своих планах к 2025 году обогнать Tesla и производить до одного миллиона электромобилей в год.