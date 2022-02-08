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Конкурент Tesla потратит миллиард долларов на электромобили

Volvo вложит 1,1 миллиарда долларов в производство электромобилей

Фото: Gustavo Graf / Reuters

Volvo Cars вложит 10 миллиардов шведских крон (1,1 миллиарда долларов) в свой завод в Гетеборге в ближайшие несколько лет для подготовки к производству полностью электрических автомобилей, пишет Reuters.

По сообщению компании, на предприятии внедрят новые технологии и производственные процессы и организуют сборку аккумуляторов. Volvo последовательно идет к своей цели — к 2025 году 50 процентов продаваемых автомобилей должны быть полностью электрическими, к 2030 году — 100 процентов. Для этого в 2021 году Volvo и производитель аккумуляторов Northvolt объявили о создании научно-исследовательского центра и совместном строительстве завода по производству аккумуляторов в Гетеборге. Потенциальная мощность производства планируется на уровне 50 гигаватт-часов в год в 2026 году. Общие инвестиции составят около 30 миллиардов шведских крон (3,3 миллиарда долларов).

Европейские автопроизводители стремятся вкладываться в производство аккумуляторов в свете планируемого запрета Евросоюзом продаж новых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания с 2035 года. Вместе с тем как европейские, так и американские автогиганты стремятся составить конкуренцию Tesla. Одна из крупнейших автомобилестроительных компаний General Motors потратит 6,6 миллиарда долларов на увеличение производства электрических пикапов и строительство нового завода по производству аккумуляторов. Компания заявляет о своих планах к 2025 году обогнать Tesla и производить до одного миллиона электромобилей в год.

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Платон Щукин
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