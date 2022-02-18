В США оценили появление российских «Кинжалов» в Сирии

Российские гиперзвуковые ракетные комплексы Х-47М2 «Кинжал», недавно переброшенные в Сирию, могут закрыть Средиземное море для НАТО. Таким образом американский журнал Military Watch оценил появление бомбардировщиков Ту-22М3 и истребителей МиГ-31К на сирийской авиабазе Хмеймим.

«Ракета Х-47М2 является одной из самых боеспособных тактических ракет в мире с непревзойденными летными характеристиками, включая скорость 10 чисел Маха и очень высокую маневренность. Считается, что эту ракету практически невозможно перехватить, она может с высокой точностью поражать как наземные цели, так и боевые корабли, а ее дальность поражения составляет 2000 километров», — говорится в публикации.

Отмечается, что данное оружие может быть использовано для блокировки доступа в Средиземное море западных военных кораблей и нанесения удара по ключевым военным позициям на большей части территории Европы. Издание уверено, что в настоящее время ни одна из стран НАТО не имеет явного эквивалента российского Х-47М2 «Кинжал».

В феврале Минобороны России сообщило о переброске истребителей МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Х-47М2 «Кинжал» и дальних ракетоносцев-бомбардировщиков Ту-22М3 со сверхзвуковыми крылатыми противокорабельными ракетами Х-22 на авиабазу Хмеймим в Сирии для участия в учениях Военно-морского флота России в Средиземном море.