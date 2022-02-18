На Украине потребовали ужесточить санкции против российского руководства

В Верховной Раде призвали западные страны немедленно ужесточить санкции против российского руководства. Во время заседания парламента с таким требованием выступил депутат от фракции «Слуга народа» Александр Ковальчук. Об этом пишет УНИАН.

Украинский депутат обвинил российскую сторону в «откровенных актах терроризма» против мирных жителей Донбасса и обстреле поселка Станица Луганская, находящегося на подконтрольной Киеву территории региона.

«Мы призываем парламенты стран цивилизованного мира к решительной и жесткой реакции», — заявил Ковальчук, назвав российские войска «террористическими».

17 февраля журналисты сообщили, что снаряд Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал в здание детсада в Станице Луганской. В результате случившегося три человека получили контузии.

В произошедшем украинская сторона обвинила силы самопровозглашенных республик Донбасса, а Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) заявила о наличии доказательств, указывающих на причастность ВСУ к обстрелу.