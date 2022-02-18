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Смертельно больной мужчина умер за неделю до собственной свадьбы

В Уэльсе мужчина умер от рака за неделю до свадьбы с давней возлюбленной
Лиза Кларк и Джейсон Бартон

Лиза Кларк и Джейсон Бартон. Фото: Lisa Clark

В Уэльсе смертельно больной мужчина умер за неделю до собственной свадьбы с давней возлюбленной. Об этом сообщает Wales Online.

48-летняя Лиза Кларк рассказала, что они с ее ровесником Джейсоном Бертоном познакомились и влюбились друг в друга еще будучи подростками. Однако спустя время влюбленные расстались. Через 30 лет старые знакомые снова встретились и поняли, что все еще любят друг друга и хотят провести остаток жизни вместе.

Однако всего через восемь месяцев после того как они возобновили отношения, у Бертона диагностировали рак. Врачи давали неутешительные прогнозы и предупреждали, что ему осталось жить считанные месяцы.

Тогда Кларк сделала предложение возлюбленному, чтобы успеть стать законной женой до его смерти. Пара назначила свадьбу на 30 января. Невеста начала активную подготовку, она пыталась все организовать за несколько недель. В этот период состояние Бертона ухудшилось, поэтому Кларк не хотела проводить девичник, но мужчина настоял, и она уехала с подругами.

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На девичнике, в ночь с 22 на 23 января, валлийка получила последнее сообщение от возлюбленного: мужчина вернулся домой со встречи с друзьями и написал, что у него и собак все хорошо, а потом перестал отвечать на сообщения Кларк.

Когда у отца и друзей Бертона не получилось до него дозвониться, они приехали к нему домой и обнаружили его лежащим без сознания. Они вызвали скорую помощь, которая прибыла через шесть минут — на тот момент мужчина еще был жив. Однако довезти Бертона до больницы медики не успели, он умер в дороге.

«В преддверии похорон я очень скучала по нему. В доме стало так тихо, не с кем приготовить еду, поговорить или сделать что-нибудь из обычных вещей. Все это исчезло, и я просто брожу по дому, как потерянная душа», — отметила Кларк. Она добавила, что на похороны ее возлюбленного пришло не меньше 200 человек.

Ранее сообщалось, что в Шотландии узнавший о смертельном диагнозе мужчина сделал предложение руки и сердца возлюбленной накануне Рождества. Осуществить мечту шотландцев помогла благотворительная организация «Исполнители свадебных желаний» и щедрые пожертвования от близких и доброжелателей.

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Евгения Черкасова
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