В России решили проблему с разгуливающими по городу лошадьми

Власти Якутска в марте откроют штрафстоянку для разгуливающих по городу лошадей. В местной администрации РИА Новости пояснили, что такая мера поможет решить проблему самовыгула животных.

В соцсетях ранее появилось видео с табуном прогуливавшихся у жилых домов в Якутске лошадей. По мнению некоторых пользователей, в самовыгуле лошадей в Якутске нет ничего необычного. Похожие ролики уже попадали в СМИ.

Но в мэрии так не считают. Собеседник агентства пояснил, что пока сотрудники управ округов могут только выдворять лошадей с территории многоквартирных домов. А уже с марта в Якутске самовыгул лошадей начнут пресекать с помощью штрафстоянок.

Глава Якутска Евгений Григорьев до этого подчеркивал, что агрошкола в пригородном селе Хатассы выделит помещения для свободно гуляющих по городу скота и лошадей.

Ранее в поселке имени Карла Либкнехта Курской области пьяный мужчина попытался въехать на лошади в магазин «Пятерочка», размахивая при этом шашкой.

На появившихся в сети кадрах видно, как россиянин верхом на лошади успешно прошел первые автоматические двери и ему оставалось преодолеть вторые, ведущие в торговый зал. Однако судя по видео, сделать это не получилось из-за высоты проема.