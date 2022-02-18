В МИД прокомментировали провокации НАТО в отношении России

Североатлантический альянс применяет в отношении РФ тактику «эскалации ради деэскалации» и наращивает свое военное присутствие у российских границ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

«"Наказывать" [Москву] за [военные учения на территории России и Белоруссии] альянс намерен дополнительным наращиванием сил на "восточном фланге". В очередной раз НАТО применяет тактику "эскалации ради деэскалации". Исторический опыт показывает, что после снижения напряженности альянс свое военное присутствие никогда не сокращает», — прокомментировала дипломат.

18 февраля глава Пентагона Ллойд Остин в ходе телефонных переговоров с главой Минобороны России Сергеем Шойгу призвал российскую сторону к деэскалации и отводу войск от украинской границы.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева и заявил, что Москва не готова обсуждать этот вопрос. Дипломат заявил, что Россия хочет обсуждать не только украинскую безопасность, но и безопасность всего региона в общем.