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В МИД прокомментировали провокации НАТО в отношении России

Захарова заявила, что НАТО применяет к России тактику «эскалации ради деэскалации»

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Североатлантический альянс применяет в отношении РФ тактику «эскалации ради деэскалации» и наращивает свое военное присутствие у российских границ. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой по итогам заседания Совета НАТО на уровне министров обороны.

«"Наказывать" [Москву] за [военные учения на территории России и Белоруссии] альянс намерен дополнительным наращиванием сил на "восточном фланге". В очередной раз НАТО применяет тактику "эскалации ради деэскалации". Исторический опыт показывает, что после снижения напряженности альянс свое военное присутствие никогда не сокращает», — прокомментировала дипломат.

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Дмитрий Сотак
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