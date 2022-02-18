Лавров ответил на требование Зеленского дать гарантии безопасности Украине

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева и заявил, что Москва не готова обсуждать это. Слова министра прозвучали во время пресс-конференции.

Лавров заявил, что Россия хочет обсуждать не только украинскую безопасность, но безопасность всего региона вообще.

«Мы готовы обсуждать именно такие варианты: не безопасность Украины, просто потому, что Зеленскому такой каприз в голову пришел сегодня, хотя вчера он говорил только о вступлении в НАТО, а безопасность всех стран нашего региона, региона ОБСЕ, на прочной основе документов, подписанных на высшем уровне и излагающих неделимость безопасности во всей полноте этого основополагающего принципа», — ответил министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал предоставить для Киева систему гарантий как у стран НАТО. По его словам, альянс остается единственным для Украины союзом безопасности, к которому государство могло бы присоединиться.