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В КПРФ заявили о выздоровлении Зюганова

Депутат от КПРФ Ющенко заявил о полном выздоровлении Геннадия Зюганова

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов полностью выздоровел, политик уже провел оперативное совещание. Об этом заявил РИА Новости депутат Госдумы от КПРФ Александр Ющенко.

Он пояснил, что сейчас Зюганов находится дома.

До этого Ющенко предполагал, что политик может выйти на работу в Госдуме после лечения в Центральной клинической больнице на следующей неделе.

Ранее лидер КПРФ сообщал, что у него действительно был коронавирус. Однако, по словам Зюганова, он довольно быстро вылечился и на данный момент «все уже в порядке».

В разговоре с «Лентой.ру» Геннадий Зюганов подчеркивал, что чувствует себя хорошо и уже решает рабочие вопросы. Отвечая на противоречивые данные о своей госпитализации, председатель КПРФ пояснил, что место его нахождения является его личным делом.

Лидера КПРФ доставили в ЦКБ с признаками острой респираторной вирусной инфекции. По словам депутата Госдумы, секретаря ЦК КПРФ Сергея Обухова, Зюганову сделали компьютерную томографию, которая не выявила поражения легких.

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Анна Щербакова
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