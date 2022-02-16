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Зюганов ответил на противоречивые данные о его выписке из больницы

Лидер КПРФ Зюганов сообщил, что чувствует себя хорошо и решает рабочие вопросы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что чувствует себя хорошо и уже решает рабочие вопросы. При этом он не подтвердил и не опроверг «Ленте.ру» информацию о своей выписке из больницы.

«Ладно, слушайте, ребята. Сказал ведь: выздоровели, работаем, все нормально. Вы что, выполняете роль врачей, санитаров? Нормальное состояние, трудимся», — сказал политик.

Отвечая на противоречивые данные о своей госпитализации, лидер КПРФ заявил, что место его нахождения является его личным делом.

«Какая вам разница, где я нахожусь? — сказал лидер КПРФ. — Хотите — позвоните врачам, они вам все подтвердят. Понимаете, это мое дело, где я нахожусь. Поэтому поспокойнее. Если бы было состояние другое, то я бы не поднимал трубку», — заявил он.

Ранее политик сообщил о своей выписке из Центральной клинической больницы (ЦКБ), куда он был госпитализирован с симптомами ОРВИ 11 февраля. При этом пресс-секретарь председателя КПРФ Александр Ющенко сообщил, что лидер партии еще несколько дней пробудет в ЦКБ.

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Роман Кирьянов
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