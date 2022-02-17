Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл причину госпитализации. В беседе с изданием URA.RU он признался, что переболел коронавирусом.

По информации издания, политик заявил, что у него действительно был коронавирус. Однако, по словам Зюганова, он довольно быстро вылечился, и на данный момент «все уже в порядке».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Геннадий Зюганов заявил, что чувствует себя хорошо и уже решает рабочие вопросы. Отвечая на противоречивые данные о своей госпитализации, лидер КПРФ заявил, что место его нахождения является его личным делом.