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Зюганов раскрыл причину госпитализации

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов признался, что переболел коронавирусом
Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскрыл причину госпитализации. В беседе с изданием URA.RU он признался, что переболел коронавирусом.

По информации издания, политик заявил, что у него действительно был коронавирус. Однако, по словам Зюганова, он довольно быстро вылечился, и на данный момент «все уже в порядке».

Ранее в разговоре с «Лентой.ру» Геннадий Зюганов заявил, что чувствует себя хорошо и уже решает рабочие вопросы. Отвечая на противоречивые данные о своей госпитализации, лидер КПРФ заявил, что место его нахождения является его личным делом.

Марина Совина
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