Захарова ответила Зеленскому на слова об обстрелах на Донбассе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «бездушным циником» за его слова об обстрелах на Донбассе. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данном случае. Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — заявила представитель МИД.

Также Захарова напомнила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе фиксирует, что обстрелов со стороны украинских военных ведется значительно больше, чем со стороны самопровозглашенных республик.

«Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь он могли бы обвинить своё Правительство во лжи», — заключила Мария Захарова.

Ранее Владимир Зеленский назвал провокацией попадание реактивных снарядов со стороны Украины на территорию Ростовской области Российской Федерации. Он заявил, что эти факты — чистая ложь, а от попадания снарядов никто не пострадал.