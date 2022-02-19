Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Захарова ответила Зеленскому на слова об обстрелах на Донбассе

Захарова назвала Зеленского «бездушным циником» за его слова об обстрелах на Донбассе

Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского «бездушным циником» за его слова об обстрелах на Донбассе. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

«Оставлю за скобками эмоции. Хотя мне это по-настоящему трудно сделать в данном случае. Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — заявила представитель МИД.

Материалы по теме:
День, когда не началась война. Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
День, когда не началась война.Как живет Донецк в ожидании начала боевых действий на Украине
17 февраля
20 минут до войны. Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
20 минут до войны.Жителей ДНР и ЛНР призывают эвакуироваться в Россию. Почему они не собираются покидать Донбасс?
00:00

Также Захарова напомнила, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе фиксирует, что обстрелов со стороны украинских военных ведется значительно больше, чем со стороны самопровозглашенных республик.

«Возможно, поэтому Вашингтон и отозвал наблюдателей-граждан США из миссии, чтобы не было свидетелей из числа американцев. Ведь он могли бы обвинить своё Правительство во лжи», — заключила Мария Захарова.

Ранее Владимир Зеленский назвал провокацией попадание реактивных снарядов со стороны Украины на территорию Ростовской области Российской Федерации. Он заявил, что эти факты — чистая ложь, а от попадания снарядов никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
ФСБ подтвердила попадание снарядов на территорию России
Глава МВД Украины попал под обстрел на Донбассе
Певица Ольга Серябкина заступилась за «Большую глину» в центре Москвы
Захарова ответила Зеленскому на слова об обстрелах на Донбассе
Зеленский не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия
Захарова отреагировала на слова канцлера Германии про геноцид в Донбассе
Россияне предложили отправлять роботов-доставщиков за пивом
В Госдуме пообещали защитить Донбасс от Украины
Зеленский увидел провокацию во взрывах снарядов в Ростовской области
Дочь Кадырова получила должность в секретариате главы Чечни
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.