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В Госдуме предложили передать квартиры умерших от коронавируса россиян беженцам

Депутат Федоров предложил передать беженцам из Донбасса квартиры умерших от коронавируса

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Эвакуировавшимся из Донбасса жителям можно передавать квартиры россиян, которые умерли от коронавируса. Об этом заявил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Россия — страна огромная, 700 тысяч человек для нас, особенно после потери миллиона человек из-за пандемии в последний только год... У них же все есть — работа была, жилье и так далее. Все это, конечно, может быть оказано в качестве помощи вот этим несчастным людям», — предложил депутат.

По его словам, власти большого числа российских регионов заявили, что готовы принять беженцев из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) и предоставить им жилье и работу.

В пятницу, 18 февраля, из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе началась эвакуация жителей ДНР и ЛНР в Россию. Беженцев разместили в Ростовской области. В регион по поручению президента России Владимира Путина для организации приема граждан самопровозглашенных республик была направлена рабочая группа МЧС во главе с врио министра Александром Чуприяном.

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Анастасия Шейкина
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