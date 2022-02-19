Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Саутгемптон
2:0
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Кристал Пэлас
0:1
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Арсенал
2:1
Завершен
Брентфорд
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Ливерпуль
3:1
Завершен
Норвич Сити
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Манчестер Сити
0:1
1-й тайм
live
Тоттенхэм Хотспур
Англия - Премьер-лига|26-й тур
Спорт

«Динамо» нацелилось на футболиста «Ромы»

Динамо заинтересовалось полузащитником Ромы Генрихом Мхитаряном

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Московское «Динамо» заинтересовалось атакующим полузащитником «Ромы» и сборной Армении Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Московский клуб нацелился на трансфер 33-летнего хавбека. Срок действия контракта игрока с «Ромой» истекает по окончании нынешнего сезона. «Динамо» готово предложить Мхитаряну контракт с лета 2022-го. Также, по информации «Рейтинга Букмекеров», на футболиста претендует еще один представитель Российской премьер-лиги (РПЛ).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мхитарян провел 24 матча. На его счету три гола и пять результативных передач. Хавбек начал карьеру в армянском «Пюнике». Он выступал в чемпионате Украины, защищая цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера», после чего переехал в Германию, где играл за дортмундскую «Боруссию». С 2016 по 2020 год Мхитарян выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
ФСБ подтвердила попадание снарядов на территорию России
Врач рассказал о влиянии коронавируса на желудок
В ВОЗ рассказали о появлении более опасного штамма COVID-19
Первый поезд с беженцами из Донбасса отправили в Воронежскую область
«Динамо» нацелилось на футболиста «Ромы»
Москвичи вспомнили одну из старейших чебуречных столицы
Беженцы из Донбасса начали получать обещанные Путиным выплаты
Глава МВД Украины попал под обстрел в Донбассе
Певица Ольга Серябкина заступилась за «Большую глину» в центре Москвы
Зеленский не исключил пересмотр отказа Украины от ядерного оружия
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.