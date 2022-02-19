«Динамо» нацелилось на футболиста «Ромы»

Московское «Динамо» заинтересовалось атакующим полузащитником «Ромы» и сборной Армении Генрихом Мхитаряном. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Московский клуб нацелился на трансфер 33-летнего хавбека. Срок действия контракта игрока с «Ромой» истекает по окончании нынешнего сезона. «Динамо» готово предложить Мхитаряну контракт с лета 2022-го. Также, по информации «Рейтинга Букмекеров», на футболиста претендует еще один представитель Российской премьер-лиги (РПЛ).

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Мхитарян провел 24 матча. На его счету три гола и пять результативных передач. Хавбек начал карьеру в армянском «Пюнике». Он выступал в чемпионате Украины, защищая цвета донецких «Металлурга» и «Шахтера», после чего переехал в Германию, где играл за дортмундскую «Боруссию». С 2016 по 2020 год Мхитарян выступал в чемпионате Англии за «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».