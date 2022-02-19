Врач назвал россиянам распространенные причины отеков

Врач-терапевт высшей категории Алексей Водовозов назвал россиянам распространенные причины отеков. Он рассказал RT, что отеки могут указывать на заболевания.

По словам доктора, отеки считаются «относительно нормальными» в рамках беременности.

«Некоторые из них вызываются лекарственными препаратами, большим количеством выпитой жидкости или долгим стоянием. Если иметь в виду патологию, то первое — это сердечно-сосудистые заболевания», — пояснил врач. Он добавил, что если с сердцем все в порядке, то стоит обследовать почки.

«Далее — глубокие вены. Это может быть либо тромбоз глубоких вен, либо хроническая венозная недостаточность. И то, и то будет сопровождаться отеками, они будут немного отличаться, но отличить одно от другого сможет специалист-флеболог», — заявил Водовозов. По его словам, отеки также могут быть связаны с популярными методиками похудения, поражением печени и проблемами с сосудами.

«Венозная кровь начинает задерживаться, не поступает в сердце в необходимом количестве, следственно, венозный застой, расширение вен, в том числе венозное расширение вен пищевода», — уточнил врач. Он призвал обращаться к врачу в случае, если это не единичный случай и отек не проходит после ночного отдыха.

Ранее сердечно-­сосудистый хирург Алексей Купряшов заявил, что после перенесенного коронавируса рекомендуется проверить сердце и сосуды, так как риск тромбоза остается высоким и после излечения. По словам хирурга, пациентам назначают прием антикоагулянтов, при этом самовольно прекращать их прием нельзя. Наиболее опасный период для развития тромбоэмболии, инфаркта, инсульта наступает через два-три месяца после коронавируса, подчеркнул он.