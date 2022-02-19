Журналисты рассмеялись после выступления Байдена по Украине

Американские журналисты рассмеялись после выступления президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале агентства Reuters.

На кадрах в конце трансляции, когда глава государства покидает помещение, слышен смех присутствовавших на мероприятии журналистов.

В ходе обращения Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину, а также обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в нарушении прекращения огня в Донбассе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Она привела заявление Байдена, в котором он сказал, что российские войска практически окружили Украину, «полностью обложили».