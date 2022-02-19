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Журналисты рассмеялись после выступления Байдена по Украине

Американские журналисты рассмеялись после выступления президента США Байдена по Украине
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американские журналисты рассмеялись после выступления президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале агентства Reuters.

На кадрах в конце трансляции, когда глава государства покидает помещение, слышен смех присутствовавших на мероприятии журналистов.

В ходе обращения Джо Байден заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину, а также обвинил самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в нарушении прекращения огня в Донбассе.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Она привела заявление Байдена, в котором он сказал, что российские войска практически окружили Украину, «полностью обложили».

Марина Совина
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