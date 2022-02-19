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Захарова раскритиковала обращение Байдена по Украине

Захарова заявила, что Байден не сказал ни слова об истинном положении дел в Донбассе
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: пресс-служба МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала обращение президента США Джо Байдена по ситуации вокруг Украины. Она написала об этом в своем Telegram-канале.

Она привела заявление Байдена, в котором он сказал, что российские войска практически окружили Украину, «полностью обложили».

«Надо было добавить: "Россия опасно придвинулась к границам НАТО" Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем?» — возмутилась Захарова.

Ранее Байден в своем обращении заявил, что российский лидер Владимир Путин принял решение о вторжении на Украину.

18 февраля глава ДНР Денис Пушилин выступил с видеообращением к жителям республики, в котором рассказал о планах Киева в ближайшее время перейти к наступлению на территорию ДНР и ЛНР и объявил о массовой эвакуации населения ДНР в Россию. Он уточнил, что в первую очередь вывозить будут женщин, детей и людей пожилого возраста. Пушилин также рассказал о договоренности с российским руководством, согласно которой эвакуированные граждане будут размещены в Ростовской области.

Марина Совина
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