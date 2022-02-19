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Ростовская область получила миллиарды рублей на помощь беженцам из Донбасса

Ростовская область получила из федерального бюджета ₽5 млрд на помощь беженцам из Донбасса

Фото: Telegram РИА Новости

Ростовская область получила пять миллиардов рублей из федерального бюджета на оказание помощи беженцам из Донбасса. Об этом в субботу, 19 февраля, сообщил первый замгубернатора Ростовской области Игорь Гуськов, его цитирует ТАСС.

Гуськов уточнил, что деньги на выплаты гражданам по 10 тысяч рублей доведены до Министерства труда области.

«И завтра <...> мы сможем при регистрации начинать выплаты по этом порядку этих денежных средств», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому беженцу, прибывшему из Донбасса, по 10 тысяч рублей.

Масштабную эвакуацию населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Глава ДНР Денис Пушилин сослался на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса.

Марина Совина
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