Названо число покинувших ЛНР

Территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) самостоятельно покинули около 25 тысяч человек, организованной колонной ЛНР покинут еще порядка 10 тысяч человек. Такое число назвал глава МЧС ЛНР Евгений Кацавалов на совещании с врио главы МЧС России Александром Чуприяном, сообщает ТАСС.

«Границу на своих личных машинах из ЛНР пересекли 25 тысяч человек», — сказал Кацавалов, уточнив, что эти люди покинули республику не с момента объявления эвакуации. «Сейчас формируется организованная колонна для эвакуации десяти тысяч человек», — добавил он.

Масштабную эвакуацию населения ДНР и ЛНР на территорию Ростовской области России власти самопровозглашенных республик объявили 18 февраля. Они сослались на информацию о том, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время якобы отдаст приказ военным перейти к наступлению на территорию Донбасса. Первые автобусы с беженцами уже прибыли в Ростовскую область.