Зеленский заявил об отсутствии паники на Украине

Украинский народ не подвергается панике. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

Ранее он отметил, что Украина стремится к миру и что его страна не будет «кланяться» за помощь ей от партнеров, потому что считает это взносом Запада в безопасность Европы. Кроме того, Киев готов искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках, добавил Зеленский.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности премьер Великобритании Борис Джонсон и Владимир Зеленский совместно обратились к России и призвали принять участие в переговорах по деэскалации в Донбассе. Кроме того, они согласились с тем, что у российского президента Владимира Путина еще есть время, чтобы встать на тропу мира и дипломатии.