Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский заявил о стремлении Украины к миру

Президент Украины Зеленский заявил, что страна не будет «кланяться» за помощь от партнеров

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стремится к миру. Его слова приводит ТАСС.

Вместе с тем глава государства отметил, что Украина не будет «кланяться» за помощь от партнеров, потому что считает это взносом Запада в безопасность Европы. Кроме того, Киев готов искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках, добавил Зеленский.

«Неважно, с участием четырех стран, семи, ста или непосредственно между Украиной и Россией. Что действительно важно — это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру», — отметил президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский лидер Владимир Зеленский совместно обратились к России и призвали принять участие в переговорах по деэскалации в Донбассе. Кроме того, они согласились с тем, что у российского президента Владимира Путина еще есть время, чтобы встать на тропу мира и дипломатии.

В ходе Мюнхенской конференции Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы безопасности в контексте «агрессивных действий» России. Президент Украины также отметил, что во время переговоров согласовал с британским премьером «дальнейшие общие шаги».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Задержанный украинский разведчик рассказал о планах Киева захватить Донбасс
Находящийся в Мюнхене Зеленский предложил Путину встретиться
Французам посоветовали покинуть Украину
На Украине прокомментировали падение снарядов на территорию России
Сборная Словакии по хоккею завоевала бронзу на Олимпиаде в Пекине
Зеленский пригрозил признать Будапештский меморандум неработающим
Зеленский заявил об отсутствии паники на Украине
Зеленский заявил о стремлении Украины к миру
Эксперт рассказал о малоизвестных обязательствах УК перед россиянами
В Германии назвали заявления властей ДНР и ЛНР инсценировкой
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.