Зеленский заявил о стремлении Украины к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна стремится к миру. Его слова приводит ТАСС.

Вместе с тем глава государства отметил, что Украина не будет «кланяться» за помощь от партнеров, потому что считает это взносом Запада в безопасность Европы. Кроме того, Киев готов искать ключ к окончанию войны во всех возможных форматах и площадках, добавил Зеленский.

«Неважно, с участием четырех стран, семи, ста или непосредственно между Украиной и Россией. Что действительно важно — это понимание, что мир нужен не только нам, мир в Украине нужен миру», — отметил президент.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский лидер Владимир Зеленский совместно обратились к России и призвали принять участие в переговорах по деэскалации в Донбассе. Кроме того, они согласились с тем, что у российского президента Владимира Путина еще есть время, чтобы встать на тропу мира и дипломатии.

В ходе Мюнхенской конференции Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы безопасности в контексте «агрессивных действий» России. Президент Украины также отметил, что во время переговоров согласовал с британским премьером «дальнейшие общие шаги».