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Джонсон и Зеленский совместно обратились к России

Джонсон и Зеленский призвали Россию к участию в переговорах по деэскалации в Донбассе

Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский совместно обратились к России и призвали принять участие в переговорах по деэскалации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС.

«Лидеры согласились с тем, что дальнейшее вторжение на Украину стало бы огромным просчетом, который был бы встречен яростным сопротивлением на Украине. Они согласились с тем, что у президента [России Владимира Путина] еще есть время для того, чтобы встать на тропу мира и дипломатии», — говорится в заявлении, распространенном Даунинг-стрит.

Диалог Зеленского и Джонсона произошел на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее стало известно, что Зеленский обсудил с Джонсоном вопросы безопасности в контексте «агрессивных действий» России. Украинский лидер также добавил, что во время переговоров согласовал с британским премьером «дальнейшие общие шаги».

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Николай Чигасов
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