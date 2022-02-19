Зеленский провел переговоры с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг Украины. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Зеленский рассказал, что встретился с Джонсоном в Мюнхене и обсудил с ним вопросы безопасности в контексте «агрессивных действий» России. Украинский лидер также добавил, что во время переговоров согласовал с британским премьером «дальнейшие общие шаги».

«Остаемся едиными в стремлении к деэскалации дипломатическим путем. Благодарен Великобритании за поддержку Украины и сотрудничество ради безопасности и мира», — заключил он.

Ранее в офисе украинского президента раскрыли цель визита Зеленского в Мюнхен на конференцию по безопасности. Там отметили, что глава государства намерен договориться с представителями Великобритании, Германии и США о дополнительной военной и финансовой поддержке Украины для усиления ее устойчивости.