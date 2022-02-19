Госорганы ЛНР начали переводить на условия военного времени

Государственные органы, предприятия и организации самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР) начали переводить на условия военного времени. Указ об этом подписал глава ЛНР Леонид Пасечник, передает Telegram-канал RT.

Ранее Пасечник подписал указ о начале всеобщей мобилизации военнообязанных жителей ЛНР. Аналогичный указ подписал глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

За сутки 18 февраля украинские силовики ВСУ обстреляли территорию ЛНР 31 раз. По данным представителей республики, боевики ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.