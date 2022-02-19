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Посол России ответил на заявления США о «неминуемом вторжении» на Украину

Посол Антонов назвал заявления США о «неминуемом вторжении» РФ на Украину дезинформацией
Анатолий Антонов

Анатолий Антонов. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, отвечая на заявления США о «неминуемом вторжении» России на Украину, назвал подобные утверждения витком дезинформационной кампании против Москвы. Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в социальной сети Facebook.

«Авторам этих утверждений следовало бы лично посетить Донбасс и ознакомиться с трагическими последствиями "военной помощи", оказываемой Украине Соединенными Штатами и их союзниками», — заметил посол.

Антонов также отметил, что своими обвинениями в эскалации конфликта вокруг Украины Вашингтон пытается оказать давление на Москву и обесценить предложения по гарантиям безопасности.

Ранее президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции заявил, что Россия планирует напасть на Киев в течение следующей недели. В своей речи он заявил, что российские силы окружили Украину со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Черного моря на юге. Каких-либо доказательств о подготовке таких планов Москвой Байден не привел.

Марина Совина
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