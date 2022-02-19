Байден заявил о планах России напасть на Киев на следующей неделе

Президент США Джо Байден заявил, что Россия планирует напасть на Киев в течение следующей недели. Он высказал мнение в ходе пресс-конференции, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

В своей речи он заявил, что российские силы окружили Украину со стороны Белоруссии, вдоль российской границы с Украиной и до Черного моря на юге.

У нас есть основания считать, что российские силы планируют и намерены напасть на Украину в течение будущей недели, в предстоящие дни. Мы считаем, что они выберут в качестве цели столицу Украины Киев — город, где живут 2,8 миллиона невинных людей Джо Байден Президент США

Каких-либо доказательств о подготовке таких планов Москвой Байден не привел. Помимо этого, американский лидер заявил, что президент России Владимир Путин принял решение о дальнейших шагах в отношении Украины.

Байдена спросили, убежден ли он, что Путин намерен осуществить вторжение на Украину.

Я убежден, что Путин принял решение. У нас есть причина в это верить Джо Байден Президент США

Однако на вопрос о том, означает ли это прекращение дипломатического взаимодействия с Москвой по нынешней ситуации вокруг Украины, он ответил отрицательно.

Нет. Пока он [Путин] этого не совершит, дипломатия всегда будет оставаться возможностью Джо Байден Президент США

Что еще заявил Байден?

В обращении Байден также оценил вероятность применения Москвой ядерного оружия при вторжении на Украину. По его словам, США не считают, что президент России Владимир Путин даже отдаленно изучает возможность использования такого типа оружия.

Я не думаю, что он [Владимир Путин] даже отдаленно рассматривает [как вариант] применение ядерного оружия, но я думаю, что он сосредоточен на том, чтобы убедить мир в своей способности изменить динамику в Европе Джо Байден Президент США

Кроме того, американский лидер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в праве самостоятельно решать, быть ему сейчас на Украине или нет. Так Байден прокомментировал информацию намерение Зеленского принять участие в Мюнхенской конференции. По его словам, решение президента Украины может быть не самым мудрым выбором. «Но решать ему», — подчеркнул Байден.

Мнения в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя пресс-конференцию Байдена, раскритиковала слова о российских войсках. Она привела заявление Байдена о том, что российские войска практически окружили Украину, «полностью обложили».

Надо было добавить: «Россия опасно придвинулась к границам НАТО». Самое чудовищное — ни слова об истинном положении дел гражданского населения в Донбассе. Нет людей, нет проблем? Мария Захарова Представитель МИД России

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провоцировании начала большой войны. Политик отметил, что информация, поступающая из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), очень тревожная.

Зеленский провоцирует начало большой войны. Без поддержки извне Зеленский вряд ли решился бы на шаги, которые могут привести к началу войны в центре Европы Вячеслав Володин Спикер Госдумы

Также Володин предрек Европе становление ареной военных действий в случае начала войны. По его словам, Киев своими действиями перечеркивает Минские договоренности, хотя прекрасно понимает, к какой трагедии это может привести. «Но понимает ли это Европа? Ее лидеры молчат. Если война начнется, именно Европа станет ареной военных действий», — написал Володин.

Обстрелы и взрывы в Донбассе

Украинские силовики ВСУ за сутки 18 февраля 31 раз обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), сообщили представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

31 раз ВСУ обстреляли территорию ЛНР за 18 февраля

Боевики ВСУ применили артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, крупнокалиберные минометы и гранатометы различных типов.

Ночью 19 февраля представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило, что украинские силовики дважды обстреляли населенный пункт Стыла из запрещенных Минскими соглашениями минометов. Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы после 03.00. По Стыле были выпущены 12 и 15 мин калибром 120 миллиметров с разницей в 2 минуты. Кроме того, в ДНР заявили о пятом за ночь обстреле украинскими силовиками населенного пункта Докучаевск.

Также в ночь на 19 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт шахта имени Гагарина из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров.

После полуночи 19 февраля появились сообщения о взрыве в Луганске. Позже стало известно, что на газопроводе в поселке Малая Вергунка произошло крупное возгорание, на место инцидента была направлена аварийная бригада. Вскоре появилась информация о втором взрыве. Отмечалось, что горит газовая заправка в Каменнобродском районе города.

Генеральный директор предприятия «Луганскгаз» Татьяна Богородько назвала диверсию причиной двух взрывов газопровода. При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о непричастности Украины ко взрыву на газопроводе. По его словам, Украина в 2014 году потеряла контроль над этим газопроводом.